サンフレッチェ広島に新加入したFW鈴木章斗が鮮烈なホームデビューを飾った。広島は10日、AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第7節でジョホール（マレーシア）をホームに迎えて対戦。開始3分にミスから失点したが、鈴木の2得点で逆転勝利を収め、ACLEラウンド16進出を決めた。1点ビハインドの15分、広島はFW前田直輝がゴール前のこぼれ球を頭で合わせると、相手DFホナタン・シルバのハンドでPKを獲得。シルバに