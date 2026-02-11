10日夕方、石川県白山市内で横断歩道を歩いて渡っていた大学生が車にはねられ、現在も意識不明の重体となっています。事故があったのは石川県白山市北安田町の市道です。10日午後6時半ごろ、横断歩道を渡っていた20代の女性が、左側から走ってきた普通乗用車にはねられました。この事故で近くに住む20歳の女子大学生が、頭などを強く打ち病院に搬送されました。現在、意識不明の重体となっています。車を運転していた金沢市の68歳