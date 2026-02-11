相続財産が「2000万円の実家だけ」で、しかも手元に現金がない場合、「相続税を払えない＝相続できないのでは」と不安になることがあるかもしれません。ただし、相続税はすべての相続で発生するわけではなく、まずは課税対象になるか（＝申告が必要か）を数字で確認することが重要です。 本記事では、相続税がかかる条件と納付の原則、現金が不足する場合の制度的な選択肢を整理します。 相続税は「相続財産があるな