石川県が金沢市など13市町に水を供給している白山市の浄水場で油の混入が確認され、10日夜、約4時間半にわたって給水が中断されました。断水などの影響はありませんでした。石川県によりますと、10日午後1時ごろ、鶴来浄水場の手取川の取水口で油が検出されました。駆け付けた職員も油の臭いを確認し、午後7時から金沢市や七尾市など 13市町への水の供給を停止しました。金沢市では、一部の地域で断水の恐れがあるとして、市内2か