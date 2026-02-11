?Ｎｉｓｓｙ?ことＡＡＡの西島隆弘（３９）が、グループを脱退することが１１日、分かった。この日、西島のスタッフ公式Ｘ（旧ツイッター）などで発表された。「【ご報告】」と題した文章で「このたび、西島は先日、４度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と報告。「治療に専念するため、本日をもちましてＡＡＡを脱退す