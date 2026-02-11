中島未莉選手の地元・倉敷市のスケートリンク「ヘルスピア倉敷」で開催されたパブリックビューイング10日 ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート・ショートトラックで、岡山県倉敷市出身の中島未莉選手（22）が10日、自身初の大舞台に臨みました。 女子500m予選と混合リレーに出場した中島。高校時代までを過ごした地元・倉敷市のスケートリンクには家族や恩師