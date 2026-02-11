今日11日(祝:建国記念の日)の関東は、恵みの雨となりましたが、真冬の寒さが戻っています。東京都心の気温は朝より昼の方が低く、午前11時は4.0℃。午後は雨が止み少し上がりますが、それでも5℃前後と厳しい寒さとなるでしょう。ただ、厳しい寒さは今日まで。今週末は一気に4月並みとなるでしょう。融雪災害と花粉に注意が必要です。今年初のまとまった雨も厳寒今日11日(水:祝)の関東は、カラカラ空気を潤す恵みの雨となりました