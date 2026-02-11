火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第5話が、10日に放送された。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）未来は、現在の自分の選択次第で、未来では颯太（天野優）が生まれてこなくなるかもしれないという事実に気づく。そして、アパートの隣人・圭（萩原護