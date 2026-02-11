１０日午前、北京市西城区のコミュニティー食堂を視察する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京2月11日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は9、10両日、春節（旧正月）を控えた北京市を視察し、基層幹部や地域住民をねぎらった。１０日午前、北京市西城区のコミュニティー食堂を訪れ、休憩中の配達員と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日