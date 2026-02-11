ミラノ・コルティナオリンピックは大会5日目を終え、日本のメダル獲得が続いています。スキージャンプの混合団体で、日本が初の銅メダル獲得です。男女2人ずつの4人で競う混合団体。銅メダルを獲得した丸山希選手（27）、日本のエース・小林陵侑選手（29）とつないだ日本は3人目に高梨沙羅（高ははしごだか）選手（29）が登場し、スーツの規定違反で涙の失格を味わった北京大会のリベンジを誓うジャンプでチームを3位に押し上げま