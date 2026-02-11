衆議院選挙で大敗した中道改革連合は、新体制の構築に向け、11日午後に議員総会を開きます。党本部前から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。中道の新たな代表に何を求めるのか。落選した立憲民主党出身者からは、党をまとめる力やビジョンの発信力など、様々な声が上がっています。中道（衆院選で落選）・馬淵澄夫元国交相：1000万票超える、それだけの比例票を獲得しているわけで、ここで分裂したらもう本当