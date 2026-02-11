タレントの小池美由（32）が11日、自身のインスタグラムを更新し妊娠を報告した。夫は元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）。【写真】直筆の署名を添えて妊娠を報告した小池美由「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出した小池は「私事ではありますが、このたぴ私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」