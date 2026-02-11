11日午前2時20分ごろ、岐阜県瑞浪市の集合住宅で警報音が鳴っていると近くの住民から110番があった。駆け付けた警察官や消防隊員が、集合住宅の一室で成人女性2人と小学生とみられる女児が倒れているのを発見。いずれも死亡が確認された。室内には練炭があり、県警多治見署が死亡の経緯などを調べている。署によると、駆け付けた際、玄関は施錠されていたためベランダの窓ガラスを割って入った。焦げ臭かったという。1人は現場