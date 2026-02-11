熊本県の病院で、入院患者の家族の女性から現金を盗んだとして医師が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県に住む医師・有田行正容疑者（43）です。有田容疑者は先月9日、荒尾市内の病院で勤務中、入院している家族の見舞いに来ていた女性（74）の財布から、現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、有田容疑者は先月、佐賀県でも同様の手口で逮捕されていて、そのニュースを見た女性が「病院でお