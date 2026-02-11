AAAのNissyこと、西島隆弘（39）が11日、自身の公式サイト、インスタグラムやSNSなどを更新し、グループからの脱退を発表した。西島は書面で、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、この日付で、AAAを脱退する決断をしたという。西島はソロ名義「Nissy」としても活動。AAAは21年に活動を休止し、以降はソロで活動していた。西島は、のどの状態について「経過を見