11日未明、岐阜・瑞浪市の市営住宅で、成人女性2人と小学生とみられる女の子が倒れているのが見つかり、いずれも死亡しました。警察によりますと、11日午前2時半前、瑞浪市の市営住宅の一室で「警報音が鳴っている」と近所の女性から110番通報がありました。消防が室内へ入ったところ、50代〜60代くらいと30代〜40代くらいの女性2人と、小学生とみられる女の子のあわせて3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されまし