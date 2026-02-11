MLB・エンゼルスの菊池雄星投手は日本時間11日、アリゾナ州テンピにあるキャンプ施設で自主トレを行いました。バッテリー組のキャンプインは明日を予定。前日となるこの日、菊池投手はメディカルチェックを済ませフィールドに現れると、キャッチボールを行いウオーミングアップ。そのあとブルペンに入り、直球、カーブ、スライダー、チェンジアップと全球種を織り交ぜながら20球を投げ込みました。キャンプイン当日となる明日には