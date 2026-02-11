週刊少年ジャンプで強烈なインパクトを残したギャグ漫画『高校生家族』が実写映画化。香取慎吾さんが主演を務め、2026年秋以降の全国公開が決定した。共演には仲里依紗さん、齋藤潤さん、永尾柚乃さんが名を連ね、公式YouTubeで解禁されたインタビュー映像では香取さんが涙を見せる場面も。コメント欄には「こんな涙見てしまったらもう慎吾ちゃん一択」「ここまで応援したくなる実写化映画なかなかない」と、早くも期待の声が寄せ