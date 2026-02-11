「老後は持ち家があれば安心」日本人の多くがそう考え、マイホームにお金をかけます。実際、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、高齢夫婦世帯の持ち家率は約93％と非常に高い水準にあります。しかし、この「持ち家偏重」の資産構成は、老後生活におけるリスク要因になることも。実例をみていきましょう。エリートサラリーマンの「積年の夢」ユタカさん（仮名／72歳）は、新卒で入社した第一希望の企業に長年勤め上げ