2026年2月8日、第一財経は、イタリアで開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪において、中国の先端技術や人工知能（AI）ソリューションが大会運営を支えていることについて報じた。記事は、今回の五輪が中国の「スマート製造」を世界にアピールする「黄金の窓口」になっていると紹介。家電大手のTCLがミラノにテーマ展示館を開設したほか、数百台の高精細LEDスクリーンを提供し「スクリーン・ユニバース」を構築したことを伝えた。そ