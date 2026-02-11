「子育てや介護、仕事の重圧から解放されて、ようやく自由になれる60代は“人生の黄金期”」と語る生活経済ジャーナリストの和泉昭子さん。今回は、人生が最も輝く60代に向けて、やりたいことを見つける方法をお聞きしました。 やりたいことを書き出してみよう！――和泉さんは、60代から75歳までにお金を厚く（多めに）配分して、やりたいことに使っていく“前厚（まえあつ）マネープラン”を提案されていますよね。でも実際、「