女性社員のキャリア形成を後押ししようという研修会が、きのう（10日）、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「女性社員のキャリア形成を後押し」ちゅうぎんフィナンシャルグループとひろぎんホールディングスが研修会【岡山】 研修会は、ちゅうぎんフィナンシャルグループとひろぎんホールディングスが開いたものです。地域全体の女性活躍推進などの実現に向けた取り組みで、約60人が参加しまし