Image: M5Stack 子どもたちに、テックに興味をもってもらうためのおもちゃコンピュータ、といってもいいかも。｢だれでも弾ける楽器｣は指先ひとつで弾き語りできちゃう音楽デバイスの「かんぷれ」や、対話型ロボット「StackChan」（スタックチャン）などガジェットの頭脳として採用例が多いM5Stack。カメラセンサーや、様々なユニットを組み合わせて夢と希望とロマンを実現するためのデバイス