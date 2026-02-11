万代シティ近くの中央区東大通にある『あま太郎本舗』。昭和32年(1957)創業で、家族で味を守っています。創業時は学校町にお店がありましたが、昭和37年に今の場所に移転しました。 看板に“甘党の店”と書いてあるだけあり、甘党にはたまらない「たい焼き」をはじめ「にくまん」や「羊羹」「ケーキ」、夏は「かき氷」とお店オリジナルの商品を販売しています。 名物の「たい焼き(つぶあんのみ、170円/税込み)」は、