フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、103.07で2位発進した。鍵山は試合後に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ショートの手応えやフリープログラム（FP）への意気込みをつづった。鍵山は冒頭の4―3回転の連続トーループ、4回転サルコーでは出来栄え評価（GOE）4・07点、3・88点を引き出す完璧なジャンプ。軽快な