ロッテのドラフト1位右腕・石垣元気は11日、今キャンプ3度目のブルペン入り。直球のみで捕手を立たせて10球、片膝立ちにさせ20球の計30球を投じた。「今日はバランスも悪かったので全然ダメでした」と振り返った。投球後には視察に訪れたパドレスの球団アドバイザーを務める野茂英雄氏と挨拶を交わす場面もあり「やっぱり体が大きいので、自分も体を大きくしたい。フォークがすごかった印象が強いです」と印象を語った。