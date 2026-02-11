少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、アメリカのラトニック商務長官は10日、これまでの説明を覆し、エプスタイン氏が所有する島を訪れたことがあると認めました。少女買春の罪などで起訴され勾留中に死亡したエプスタイン氏をめぐり、ラトニック商務長官はこれまで、2005年に疑念を抱き、それ以降は関係を断ったと説明していました。しかし、司法省が新たに開示したファイルにメールのやりとりが残っていた