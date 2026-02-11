ソフトバンクの杉山一樹投手が１１日、ＷＢＣ日本代表の予備登録メンバーの６選手に含まれた。昨季のシーズン途中からクローザーを務め、６５試合で３勝４敗、３１セーブ、防御率１・８２。８年目の２８歳はオスナと開幕から守護神の座を争う立場。この日は２日続けてのブルペン入りで、新球のツーシームを含めて熱のこもった投球練習を行った。