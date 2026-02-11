高松市出身の文豪・菊池寛（高松市菊池寛記念館蔵） 高松市の小・中学生を対象にした「第34回菊池寛ジュニア賞」の受賞作品が決定しました。 「菊池寛ジュニア賞」は、郷土が生んだ文豪、菊池寛を顕彰するとともに、高松市内の小・中学生の文芸の向上を図ることを目的に高松市などが開いています。読書感想文や生活作文、創作文が対象です。 小学校の部には108編の応募があり、高松市立林小学校4年の菊池ひよりさんの