ソフトバンクの小久保監督が11日、チームのオフィシャルスポンサーを務める白寿生科学研究所からカルシウム飲料「カルロン」720本の贈呈を受けた。1パックあたり300mgのカルシウムが含まれており、試飲した指揮官は「おいしい。選手に出しておきます」と笑みを浮かべていた。