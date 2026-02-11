アイドルグループ、マジカル・パンチラインのメンバーとして活動してきた沖口優奈が、10日発売の『週刊SPA!』2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場した。デビュー10周年を機にグループ卒業を控える中、初写真集の発売が決定しており、今回は沖縄で撮影された写真集未収録の厳選アザーカットが初披露された。【写真】沖口優奈『週刊SPA! 』の企画「美女地図」登場沖口は1998年生まれ、大阪府出身。2016年にマジカル・パン