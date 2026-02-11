彼氏の実家に行ったら、彼のお母さんから嫌味を言われることも……。今回は、そんな嫌味な彼ママに言い返した人のエピソードをご紹介します。前の彼女と結婚してほしかった「彼の実家に何度か遊びに行ったことがあるのですが、彼のお母さんが私に対してすごく嫌味を言ってきて……。手土産を持っていけば『昔、はやったやつだよね』『まだ買う人いたんだ（笑）』なんて、余計なことばかり言ってくるんです。あるとき、彼がいないと