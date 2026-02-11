元巨人で23年まで巨人のヘッドコーチなどを務めた元木大介氏（54）が、妻のフリーアナウンサー大神いずみ（56）とともに10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。元木氏が司会の明石家さんま（70）にルックスをほめられた。今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。さんまは元木氏に「元木は糖尿病の治療でやせたのか」と話しかけた。元木氏はヘッドコーチだった20年に糖尿