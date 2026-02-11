2月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第5話では、佐久間直人（渡辺大知）が兄を殺害した犯人だと自白。内向的な性格の直人が“23年前の秘密”を隠すため、犯行についてベテラン刑事相手に巧みに嘘を交えながら語り出し…!?（※以下、第5話のネタバレがあります）【映像】南良に犯行時の状況を語る直人◆「僕がやりました」小学生のときに、ある事件で使われた拳銃をタイムカ