きょう未明、鶴岡市の県道で車と歩行者が衝突する事故がありました。この事故で、歩行者の50代男性が脳挫傷と骨盤を折る重傷です。 【写真を見る】車を停め、降りた直後に軽乗用車にはねられたか男性が大けが（山形・鶴岡市） 警察によりますと、きょう午前2時半ごろ、鶴岡市昭和町の県道350号の道路上で、軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 この事故で、道路を横断していた鶴岡市羽黒町のパート従業員の男