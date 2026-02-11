タレントの小池美由が11日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を報告した。夫はフジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクサーの宮城大樹（36）。すでに安定期で初夏に出産を予定している。直筆署名入りの文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と記し、「私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と第1子妊娠を報告し