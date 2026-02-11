10日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、2月14日（土）にアイオーしんきん伊勢崎アリーナで行われる第16節GAME1、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦で柏井建設スペシャルマッチを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 当日はバレンタインにちなんで来場した人にチョコレートの焼き菓子をプレゼントするほか、200名限定で「伊勢崎もんじ