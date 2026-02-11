ハイランダーのEVモデル（トヨタ自動車提供・共同）【ニューヨーク共同】トヨタ自動車は10日、北米で展開するスポーツタイプ多目的車（SUV）「ハイランダー」の電気自動車（EV）モデルを2026年後半から27年初頭にかけて発売すると発表した。米国向けとしては初の3列シートEVとなる。北米でのEV販売は全体的に鈍化傾向にあるが、トヨタはEVモデルの選択肢を多様化することで、北米市場での電動化戦略の加速を目指す。ハイラン