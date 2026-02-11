愛知県は１０日、精神障害者保健福祉手帳の審査結果を改ざんし、本来は交付対象とならない申請者に手帳を交付するなど、不適切な事務処理が行われていたと発表した。県は再審査を実施し、適切な等級の手帳を改めて交付するとしている。県精神保健福祉センターなどによると、２０２３〜２４年度、事務を担当していた男性職員（２７）が、上司の決裁を受けずに精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証を発行したり、決裁文