阪神・佐藤輝明内野手（26）と森下翔太外野手（25）が11日、紅白戦前に行われたフリー打撃で圧巻の柵越えショーを披露した。同組に入った二人はペアで打ち、佐藤輝が34スイングで18本の柵越え、森下は36スイングで10本を外野芝へと叩き込んだ。佐藤輝は両翼98メートル、中堅122メートルの広いスタジアムも何のその、バックスクリーン上部に直撃させる超特大弾もマークした。この日は「憲法記念日」で祝日とあって、早朝から