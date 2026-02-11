北京市内の市場に並ぶ豚肉＝1月（共同）【北京共同】中国国家統計局が11日発表した1月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.2％上昇した。プラスは4カ月連続となったが、伸び率は前月から0.6ポイント鈍化した。食品価格の下落が上昇率を押し下げた。食品全体は0.7％のマイナスで、中国の食卓に欠かせない豚肉は13.7％、卵類は9.2％それぞれ下落した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは0.8％上昇したが、伸び