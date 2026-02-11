「大和証券Mリーグ2025-26」2月10日の第1試合で、BEAST Xの下石戟（連盟）が、オーラスの劇的な横移動によって逆転トップを飾った。あまりに予想外の幕切れに、控室で観戦していたチームメイトたちからも驚きの声が上がった。【映像】レアなメガネ姿の中田がびっくり場面は南4局。下石は4万2100点持ちの2着目で、5万2000点と大きくリードするトップ目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）を追いかけていた。終盤の15巡目、下