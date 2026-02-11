元NHKアナウンサー武田真一が11日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のジャンプ混合団体（飛躍順に丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮）で日本チームが銅メダルを獲得した件で、コメントした。武田は、前回22年北京五輪の同種目でスーツの規定違反のために失格、泣き崩れて、涙ながらに謝罪した高梨に注目。「世界の女子ジャンプを引っ張ってきたのは高梨沙羅選手。メダ