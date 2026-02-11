【イタリア・ミラノ１０日（日本時間１１日）発】ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）は１０３・０７点で２位発進だった。パリ五輪の体操男子３冠・岡慎之助（２２＝徳洲会）が取材に応じ、神奈川・星槎国際高横浜時代をともに過ごした同級生の?すごさ?をトップ選手の視点から力説。２大会連続のメダルを狙うエースに期待を寄せてい