カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズとして、オリジナルのカモフラージュ柄を大胆に取り入れた「GA-2100CM」シリーズを発売した。価格は「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」が20,900円、「GA-2100CMD-8AJF」が22,000円。GA-2100CMシリーズ○「G」を隠したカモフラパターンを採用同シリーズは、ミニマルなデザインで人気の「GA-2100」をベースに、オリジナルのカモフラージュ柄をMAP印刷で大胆にプリン