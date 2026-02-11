一昨年、ホアキン・フェニックスが土壇場で降板し、制作が中断されていたトッド・ヘインズ監督のゲイロマンス映画『De Noche（原題）』の製作がついに再始動した。ホアキンが演じる予定だった硬派な刑事役に『マンダロリアン』のペドロ・パスカル、彼の若い恋人役に『トップガン マーヴェリック』のダニー・ラミレスが起用された。【写真】ジェシカ・アルバの11歳年下恋人ダニー・ラミレス、“ラブラブ”バカンス写真を披露こ