ショートトラック混合リレー、韓国選手転倒の余波を報道ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝を行い、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。韓国では転倒した米国選手が1日に3度転倒したことを指摘し「ミスなのか故意なのか」とする報道も出ている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走キム・ギルリが3番手につけていたが、先頭