高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第93回）が11日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が熊本へ行くことを知った錦織（吉沢亮）がまさかの行動に出ると、ネット上には「違うそうじゃないw」「ズレ具合が不憫」「止めてあげて」といった声が相次いだ。【写真】明日の『ばけばけ』トキは三之丞とも再会ヘブンが熊本へ移住しようとしている