ミラノ・コルティナ五輪は１１日、第６日目の競技が行われる。スノーボードの男女ハーフパイプ予選に世界トップクラスの日本勢が臨む。１月のＷ杯で転倒し、複数個所骨折などの大けがを負った２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、驚異の回復力を見せ、１月のＷ杯以来の実戦に臨む。女子は前回大会３位の冨田せな（宇佐美ＳＣ）らに注目が集まる。ノルディックスキー複合男子個人ノ