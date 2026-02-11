タイガースは１０日（日本時間１１日）、アストロズからＦＡとなっていたフランバー・バルデス投手との総額１億１５００万ドル（約１８０億円）の３年契約を正式に発表した。年平均３８３３万ドルは左腕史上最高額。年度ごとの詳細年俸も明らかになり、２０２６年が１７５０万ドル、２０２７年が３７５０万ドル、２０２８年が３５００万ドル。これに契約金２０００万ドル（２０３０年以降に繰り延べ）、２０２９年度の相互オ